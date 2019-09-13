Ростов-на-Дону, , 18:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоится авиашоу, посвящённое 270-летию со дня основания города. Более 20 единиц авиатехники Южного военного округа готовятся к торжеству, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО.

«Самым зрелищным событием акции станет пролет парами боевых вертолетов армейской авиации, истребителей, бомбардировщиков и транспортной авиации над набережной реки Дон. Кульминацией воздушной части праздника станет совершение прыжков с парашютом и флагами России и Ростовской области», — уточняется в сообщении.

Акция «Военная служба по контракту — Твой выбор!», в рамках которой и пройдут полёты, состоится на набережной реки Дон 14 сентября.