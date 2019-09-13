Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Стоимость нового телевизора Sony c диагональю 19,2 метра (756 дюймов) и разрешением 16K, в основу которого легла технология Crystal LED, может составить несколько миллионов долларов. Об этом 13 сентября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1172451306251833344

Эксперты издания обратили внимание, что подобный экран состоит из блоков, стоимость каждого из которых составляет около $10 тыс. Они подсчитали, что в таком случае стоимость телевизора с экраном 4K составит $720 тыс., а с экраном 16K — $5,8 млн.

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Sony не сообщила, когда новые телевизоры с технологией Crystal LED поступят в продажу. Однако известно, что компания покажет технологию на выставке CEDIA, которая проходит сейчас в Денвере (штат США Колорадо).

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