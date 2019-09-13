Вашингтон, , 17:04 — REGNUM Полным ходом идёт разработка новой недорогой системы противовоздушной обороны для сухопутных войск США. Это зенитно-ракетный комплекс, насчитывающий 25 транспортно-пусковых контейнеров для ракет.

Пока комплекс носит рабочее название Low-cost Extended-Range Air Defense (LowER-AD). Первые испытания ЗРК по баллистической цели намечены на четвёртый квартал 2019 финансового года. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

По мнению американских военных, LowER-AD — это технология создания ракет-перехватчиков, имеющих меньший размер и меньшую стоимость по сравнению с другими более крупными системами. Новая система ПВО предназначена для поражения дозвуковых крылатых ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Она даст возможность использовать ЗРК Patriot для борьбы с более серьёзными угрозами и на больших дальностях.

Технология LowER-AD позволит уменьшить размер ракеты и разместить больше ракет на одну пусковую установку. В данном случае речь идет о 25 ракетах. Внутренние компоненты зенитной ракеты более низкого класса будут включать улучшенную систему навигации, недорогостоящий искатель и боеголовку, что позволит максимизировать её возможности по защите защищаемых районов и войск.

Следует заметить, что разрабатываемая американская система ПВО LowER-AD чем-то внешне похожа на израильскую систему ПРО «Железный купол».