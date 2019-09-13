Вашингтон, , 16:25 — REGNUM Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые. Об этом 13 сентября сообщил портал TechRadar.

Предыдущее обновление ОС, выпущенное компанией в начале сентября 2019 года, содержало в себе ошибки, которые вызывали проблемы «скачков» в загрузке процессора, «оранжевых скриншотов» и работы голосового помощника Cortana.

Однако после установки очередного патча пользователи Windows 10 столкнулись с тем, что у них перестал работать поиск в меню «Пуск» и на панели задач. Компания уже признала существование этой новой проблемы и заявила, что постарается её исправить.

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Напомним, 1 сентября 2019 года стало известно, что в Windows 10 появилась функция переустановки ОС из «облака». Отмечается, что она пока что функционирует в тестовом режиме.

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