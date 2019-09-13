Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода завершили ходовые испытания аварийно-спасательного судна проекта MPSV12 «Калас». Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

Заводские ходовые испытания прошли на Ладожском озере. В рамках мероприятия на судне проверили технические характеристики, испытали системы и специальное оборудование. В частности, тестам подверглись энергетические установки и навигационное оборудование.

«Калас» построен по заказу Дирекции государственного заказчика программ развития морского транспорта Росморречфлота. Проект принадлежит специалистам Морского инженерного бюро (Санкт-Петербург). Судно названо в честь реки России, которая протекает в Ленском районе Архангельской области и является правым притоком реки Виледь (бассейн Северной Двины).

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