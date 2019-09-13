Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM По итогам августа 2019 года лидером по продажам новых легковых машин в Санкт-Петербурге стал южнокорейский кроссовер Hyundai Creta. Об этом 13 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за месяц кроссовер приобрели 378 автолюбителей из Санкт-Петербурга, что более чем на половину больше прошлогоднего результата (+57,5%).

Второе место занимает модель KIA Rio. Её приобрели 372 покупателя — на 2,9% меньше, чем в 2018 году. Немецкое авто Volkswagen Polo замыкает тройку лидеров с результатом 357 проданных автомобилей (-28,0%).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Hyundai Solaris (342 ед.) и Mitsubishi Outlander (338 ед.).

В последний месяц лета 2019 года продажи новых легковых машин в Санкт-Петербурге уменьшились на 3,3% по сравнению с прошлым годом и составили 9,1 тыс. единиц.

Напомним, лидером по продажам среди новых хэтчбеков на петербургском авторынке по итогам семи месяцев 2019 года стала южнокорейская модель KIA Rio X-Line. За отчётный период данную модель приобрели 1172 петербуржца, что на 28% больше, чем годом ранее.

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