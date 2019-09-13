Париж, , 14:44 — REGNUM Французская компания Renault готовит самый дешевый электрокроссовер для Европы, стоимостью около 10 000 евро (713 тыс. рублей). Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на слова главы компании Тьерри Боллоре.

Вполне возможно, что модель будет создана на базе новой платформы. Боллор отметил, что не каждый может позволить себе купить электрокары по нынешним ценам.

«Практически все стараются выпускать машины в верхнем ценовом сегменте, однако мы не должны забывать, что электрический транспорт должен быть доступным», — заявил Боллор.

Ожидается, что появится он в течение ближайших пяти лет.

Напомним, компания Renault обновила модель Megane RS третьего поколения. Теперь у авто будут другие передние и задние фонари. Внутреннее строение задних фонарей получит более современный вид, а передние фонари сохранят форму, однако будут иметь иную световую структуру. Кроме того, новинка будет «обута» в двухцветные легкосплавные колёсные диски.

В движение Megane RS будет приводить четырехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель рабочим объёмом 1,8 л. максимальной мощностью 280 л. с. для базовой модели и 300 л. с. для топовой версии.

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