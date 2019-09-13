Пекин, , 14:32 — REGNUM Китайская государственная автокомпания First Automobile Works (FAW) представила новый флагманский кроссовер FAW Bestune T99. Фото с новинкой размещены на сайте Autohome.

FAW Bestune T99 Autohome

Эта модель стала самой крупной моделью сегмента SUV в семействе. Размеры авто составляют: длина 4800 мм, ширина — 1955, высота — 1685 мм. По пропорциям машина похожа на Range Rover Velar.

Сообщается, что конструкция платформы автомобиля, по современным меркам, простая. Привод у FAW Bestune T99 только передний, а расположение мотора поперечное.

В движение машину приводит единственный 224-сильный турбомотор рабочим объёмом 2 л, который агрегатируется с 8-скоростным «автоматом».

Продаваться новая модель будет с тремя вариантами салона — стандартным, «люксовым» и «спортивным». Отличие между ними будет только в декоративных элементах.

Уже в базовом варианте у авто будет два экрана размером 12 дюймов. Один из них будет отвечать за «приборку», а второй — за развлекательную систему. Климат-контроль позволит управлять подогревом кресел и другими «функциями комфорта».

Сообщается, что в продажу новинка поступит в конце сентября 2019 года.

Напомним, FAW собирается в 2020 году расширить линейку в России до трех моделей, а в 2021-м — до четырёх.

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