Москва, , 16:04 — REGNUM Минпромторг по итогам открытого конкурса определил разработчика нового лёгкого самолёта на замену Ан-2, которым стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Такая информация содержится в итоговом протоколе подведения итогов открытого конкурса, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

УЗГА построит новый лёгкий многоцелевой самолёт, который заменит легендарный «курурузник». Завод предполагает разработать девятиместный моноплан с максимальной взлётной массой 4,8 тонны, что в полтора раза меньше, чем у предыдущего фаворита конкурса, самолёта ТВС-2ДТС «Байкал», разработанного на базе АН-2 Сибирским НИИ авиации. Вес самолёта уральского проекта будет соответствовать нормам АП-23, которые устанавливают ограничения для лёгких одномоторных самолетов в 5,7 тонны.

Ранее пресс-служба министерства заявляла о планах создания нового регионального самолёта вместимостью 9−14 человек. Из-за сокращения парка АН-2 28 тысяч сёл, не имеющих подъездных дорог, могут остаться без связи с внешним миром по воздуху. В 15 регионах авиасообщение является основой транспортной системы.

Конструкторскую документацию на опытный образец самолёта предполагается разработать к сентябрю 2020 года и к декабрю создать опытный образец.

Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также для различных хозяйственных работ.