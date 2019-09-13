Рим, , 14:12 — REGNUM Итальянская автокомпания Ferrari будет бороться за двигатель V12, заявил главный технический директор компании Майкл Лейтерс. Об этом сообщается 32cars.

Несмотря на то, что по звуковым и экологическим параметрам двигатель V12 не соответствует стандартам Евро-6, в компании намерены продлить выпуск этого агрегата.

«Мы будем бороться за этот двигатель», — заявил Лейтерс.

Он добавил, то модели Ferrari должны соответствовать не только новым европейским стандартам, но и нормам, установленным в Соединённых Штатах и Китае, а это дополнительные сложности для компании.

Лейтерс уверяет, что у итальянского автопроизводителя есть средства и интеллектуальная база, чтобы не только изготавливать моторы V12, которые соответствуют экологическим и иным нормам, но и создавать двигатели, которые могут разнести в пух и прах конкурентов.

Напомним, на интернет-аукционе eBay выставлен на продажу мотор Ferrari Tipo 044/1 от болида «Формулы-1» за 1 375 тыс. долларов (около 25 млн рублей). Этот двигатель стал последним представителем эпохи V12 в автомобилях Формулы-1.

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