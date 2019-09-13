Москва, , 13:44 — REGNUM «Роскачество» протестировало 23 новых смартфона, присутствующих на российском рынке. Результаты исследования были опубликованы 13 сентября на сайте организации.

Galaxy Note 10

Эксперты отметили: несмотря на то, что первое место вновь занял смартфон Samsung Galaxy S10+, список лидеров изменился. В топ-3 попали два других смартфона Samsung: Samsung Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

В топ-10 также вошли: OnePlus 7 Pro и OnePlus 7, Samsung Galaxy A80, Galaxy A40, Galaxy A20E, Galaxy A10 и Goolge Pixel 3A XL.

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Напомним, прошлый рейтинг смартфонов «Роскачество» опубликовало 18 июня 2019 года. первые три позиции тогда также заняли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

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