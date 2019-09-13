Берлин, , 13:27 — REGNUM В 2019 году немецкий автопроизводитель Porsche заработал на спорткаре Porsche 911 восьмого поколения (992) порядка 2,47 млрд долларов (около 159 млрд рублей) — треть от всей прибыли компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, данное авто стало самым прибыльным в 2019 году среди моделей Porsche. В общем объёме проданных автомобилей компании на спорткар приходится около 11%. Причиной такого результата является большая линейка модификаций модели.

Напомним, Porsche 911 нового поколения показали в ноябре 2018 года. Авто было создано практически заново. У него изменился дизайн салона, а сзади появились продольные ребра и светодиодная полоса, которая соединила фонари.

В линейке двигателей автомобиля имеются модернизированные наддувные «оппозитники» предшествующей модели, среди которых 450-сильная «шестерка» объёмом 3 л. С 0 до 100 км/ч купе разгоняется за 3,7 секунды.

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