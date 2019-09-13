Москва, , 13:02 — REGNUM Стоимость кроссовера Geely Emgrand X7 в России выросла на 35,9 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Таким образом, цена кроссовера увеличилась на 2,7%, до 1 329 990 рублей. При этом стоимость начальной комплектации не изменилась.

Модель Geely Emgrand X7 имеет передний привод. Под капотом авто 139-сильный 2-литровый движок максимальной мощностью 139 «лошадей». Он агрегатируется с автоматической трансмиссией.

Напомним, предыдущее подорожание автомобилей Geely произошло в июле 2019 года. Тогда практически весь модельный ряд бренда подорожал на сумму от 15 до 25 тыс. рублей.

Напомним также, что продажи моделей китайской автокомпании Geely в августе 2019 года в России выросли на 134% по сравнению с прошлым годом, до 716 единиц.

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