Баодин, Китай, 13 сентября 2019, 10:24 — REGNUM Китайская компания Great Wall запустила продажи полностью электрического пикапа Wingle 7EV. Об этом сообщается на портале «Новые автомобили».

Электрический пикап Wingle 7EV
Электрический пикап Wingle 7EV
Njcar.ru

Пикап оснащён объемным рельефным бампером и решёткой радиатора в хромированной окантовке. Это придало автомобилю особую выразительность. Кроме того, авто имеет оригинальные передние фары и задние фонари. Дневные ходовые огни созданы на LED-матрицах.

В качестве агрегата у новинки электромотор мощностью 204 л. с. Он обеспечивает запас хода на полностью заряженном аккумуляторе в 300 км.

Напомним, нынешние модификации Wingle 7 имеют 143-сильный дизельный движок рабочим объёмом 2 л и 170-сильный бензиновый мотор объёмом 2 л. Эти агрегаты работают с 6-скоростной механической коробкой передач. Привод у моделей 4×4.

Читайте также: Компания Great Wall открыла свой пятый завод