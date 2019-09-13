Петрозаводск, , 10:19 — REGNUM Комиссия приняла в эксплуатацию современное обстановочное судно, изготовленное специалистами Онежского судостроительно-судоремонтного завода, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Обстановочное судно проекта 3265 класса РРР «X М 3,0 (лед 30) А» обеспечит содержание судового хода на внутренних водных путях Волго — Балтийского бассейна, будет осуществлять траление, контроль навигационной обстановки, выполнять другие операции.

Кроме названных функций, судно способно выполнять перевозку автотранспорта, грузов и пассажиров на коротких рейсах. Такая необходимость, отметили в ведомстве, обусловлена тем, что в Валаамский монастырь приезжают паломники и туристы.

Обстановочный теплоход получил название «Ладожский», судно приступит к работе в период навигации 2019 года.

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