Франкфурт-на-Майне, Германия, , 09:34 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely представил во Франкфурте коммерческий автомобиль Geely с гибридным агрегатом. Фото новинки размещены на сайте Speedme.ru.

Коммерческий фургон LCV от Geely Speedme

Экстерьер новой модели напоминает лондонское такси. Агрегат гибрида состоит из бензинового мотора от Volvo объёмом 1,5 л и электродвигателя на задней оси, который работает от 31-киловаттного аккумулятора.

Общий запас хода у нового фургона равен 600 км. Запас хода на одной батареи без ДВС составляет более 120 км. В китайской автокомпании пояснили, что машина предназначена для дистрибьюторов, которые «наматывают» около 160 км в день.

Напомним, в августе 2019 года в РФ было продано 716 автомобилей Geely, что на 134% больше, чем в августе 2018 года. Причём за первые восемь месяцев 2019 года китайским автопроизводителем было реализовано на 251,8% машин больше (5538 единиц).

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