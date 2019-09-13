Франкфурт-на-Майне, Германия, 13 сентября 2019, 09:34 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely представил во Франкфурте коммерческий автомобиль Geely с гибридным агрегатом. Фото новинки размещены на сайте Speedme.ru.

Коммерческий фургон LCV от Geely
Коммерческий фургон LCV от Geely
Speedme

Экстерьер новой модели напоминает лондонское такси. Агрегат гибрида состоит из бензинового мотора от Volvo объёмом 1,5 л и электродвигателя на задней оси, который работает от 31-киловаттного аккумулятора.

Общий запас хода у нового фургона равен 600 км. Запас хода на одной батареи без ДВС составляет более 120 км. В китайской автокомпании пояснили, что машина предназначена для дистрибьюторов, которые «наматывают» около 160 км в день.

Напомним, в августе 2019 года в РФ было продано 716 автомобилей Geely, что на 134% больше, чем в августе 2018 года. Причём за первые восемь месяцев 2019 года китайским автопроизводителем было реализовано на 251,8% машин больше (5538 единиц).

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