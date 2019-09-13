Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве среди новых легковых машин самыми популярными в августе 2019 года стали модели KIA Rio и Volkswagen Polo. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Обе модели были проданы в одинаковом количестве — по 941 единице. При этом продажи KIA Rio упали по сравнению с прошлым годом на 5%, а реализация Volkswagen Polo выросла на 52%. Таким образом, эти модели разделили первое место в рейтинге самых покупаемых легковых авто.

В тройку лидеров попала и японская модель Nissan Qashqai. Её приобрели 726 москвичей, что в 2,8 раза больше прошлогоднего результата.

Далее по списку идут Hyundai Creta и Skoda Octavia. У них тоже одинаковые показатели продаж — 670 единиц. Причём рост продаж первой модели составил 31%, а второй — 23%.

Напомним, по итогам августа 2019 года в российской столице было продано 10 тыс. новых машин сегмента SUV. Это на 7% больше, чем в 2018 году.

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