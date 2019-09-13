Москва, , 08:39 — REGNUM Систему космических аппаратов для очистки орбиты Земли от крупного космического мусора спроектировали учёные Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

В состав разработанного комплекса входят нескольких аппаратов: один базовый и порядка 15 малых тормозных двигательных модулей, каждый из которых имеет диаметр около двух метров, длину — около метра. В процессе работы на околоземной орбите такие аппараты крепятся на фрагмент космического мусора и сводят его с орбиты. При этом разработка МГТУ рассчитана на работу с неуправляемыми объектами.

«В других странах есть аналогичные разработки, например, есть много американских патентов, но их схемы менее рациональные, чем наша», — сравнил руководитель работы Георгий Щеглов.

Ранее в МГТУ имени Н. Э. Баумана сообщали, что на околоземной орбите находятся более семи тысяч тонн космического мусора, его объём растет на 4% ежегодно.

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