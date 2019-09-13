Вашингтон, , 07:52 — REGNUM По итогам августа 2019 года в Соединенных Штатах было продано 1 650 989 легковых машин и внедорожников, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на портале focus2move.

Таким образом, рост на американском авторынке наблюдается уже второй месяц подряд. Всего с января по август 2019 года в США было реализовано около 11,5 млн легковых автомобилей и внедорожников.

В последний месяц лета лидером среди брендов на американском авторынке стал General Motors. Автомобили этого бренда купили 287 500 автолюбителей, что на 20% больше прошлогоднего результата.

На второй строчке расположилась марка Toyota. Машины этой компании приобрели 248 334 покупателя — на 11,3% больше по сравнению с 2018 годом. Тройку лидеров замыкает итальянский бренд Fiat Chrysler. Уровень продаж машин этой компании вырос на 10,5%, до 215 200 единиц.

Четвёртое и пятое места соответственно занимают Ford (211 000 ед.) и Honda (172 993 ед.).

Напомним, в июле 2019 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в мире достигли 7,3 млн штук. Это на 1,5% меньше, чем в июне 2018 года. При этом за первые семь месяцев 2019 года в мире было реализовано порядка 52,5 млн единиц новых легковых машин и автомобилей сегмента LCV (-5,8%).

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