Пекин, , 06:35 — REGNUM Главное мероприятие Азии в сфере технологий связи PT Expo China 2019 пройдет в Пекине с 31 октября по 3 ноября текущего года в Пекине, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Организатором мероприятия вновь выступит Министерство промышленности и информационных технологий Китай. На нем ожидается демонстрация технологий связи пятого поколения 5G. В центре внимание будет коммерческое приложение технологии в разных сферах.

Более 400 ведущих компаний и организаций, включая China Telecom, China Mobile, China Unicom и Qualcomm представят свои продукты, а также проведут свои конференции на полях выставки.

Отметим, что в июне 2019 года Китай официально начал внедрять технологии связи пятого поколения на коммерческой основе, одним из первых дав старт новой эры телекоммуникаций.