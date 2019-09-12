Москва, , 15:42 — REGNUM В ходе обработки результатов опросов автовладельцев выяснилось, что средний возраст владельцев моделей Renault составляет 40 лет. Об этом 12 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Владельцы Renault, чей средний возраст составил 41 год чаще всего являются хозяевами моделей Koleos, Kangoo, Scenic, Sandero и Duster. У владельцев Kaptur и Fluence средний возраст равен 40 годам. У обладателей машин Renault Logan этот показатель равен 39 годам. А вот у тех, кто ездит на Renault Megane средний возраст соответствует 37 годам.

Наиболее молодыми в этом возрастном рейтинге оказались владельцы моделей Laguna и Symbol — их средний возраст составил 36 лет. Результаты опроса получены путём обработки 5,9 тыс. анкет респондентов в возрастной группе от 18 до 65 лет.

Напомним, компания Renault сделала рестайлинг модели Megane RS третьего поколения. Специалисты компании осовременили внешний вид модели, снабдив авто новыми передними и задними фонарями, а также «обув» новинку в двухцветные легкосплавные диски.

В движение Megane RS приводит 280-сильный четырехцилиндровый бензиновый движок с турбонаддувом объёмом 1,8 л. Мотор работает в паре с 6-позиционной «механикой» и трансмиссией с двойным сцеплением EDC.

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