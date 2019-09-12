Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:24 — REGNUM Немецкая компания EDAG Engineering представила беспилотную модульную универсальную транспортную систему CityBot. Об этом сообщается на сайте «Драйв».

EDAG CityBot Drive

CityBot полностью электрифицирован и имеет автопилот. Транспортная система состоит из двух модулей. К базовой части авто, которая остаётся неизменной, присоединяется сменяемый модуль.

Подсоединяемых блоков может насчитываться десятки видов — все они могут выполнять самые разнообразные задачи. CityBot может превращаться в уборочный агрегат для коммунальных служб, в садовника, в мусоровоз, в беспилотное такси и выполнять еще очень много разных функций. Для этого нужно всего лишь прикрепить к авто соответствующий блок.

По мнению создателей трансформера, подобные комплексы освободят города от пробок.

Напомним, компания EDAG Engineering в 2015 году представила концепт Light Cocoon с полимерным каркасом, который был распечатан на 3D-принтере. Он был обшит тонкой тканью, толщина которой равна 0,5 мм, а вес в 200 раз легче листовой стали, из которой обычно делают кузова авто.

Читайте также: Режиссер «Трансформеров» снимет оригинальный боевик Black 5