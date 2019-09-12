Москва, , 14:55 — REGNUM За август 2019 года в Москве было куплено 10 тыс. новых автомобилей сегмента SUV (спортивно-утилитарные автомобили), что на 7% больше, чем год назад. Об этом 12 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Модель Nissan Qashqai в августе стала самым покупаемым кроссовером на авторынке российской столицы. За месяц её приобрели 726 московских автолюбителей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Модель Hyundai Creta заняла в этом месяце второе место среди паркетников, опустившись с первого. Её предпочли приобрести 670 человек. Это почти на треть больше, чем годом ранее (+31%). В тройку лидеров также попал немецкий Volkswagen Tiguan — 537 проданных авто (+13%).

Напомним, автоконцерн Nissan Motor может уйти из Южной Кореи, так как политическая и торговая напряженность между Токио и Сеулом привела к бойкоту японской продукции в Южной Корее. Это повлияло на продажи продукции автопредприятия. По итогам первых семи месяцев 2019 года автоконцерн реализовал всего 3581 машину. Это на 27% меньше прошлогоднего уровня продаж.

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