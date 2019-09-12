Нью-Дели, , 14:38 — REGNUM Индийская организация космических исследований (ISRO) отчаянно пытается восстановить потерянную связь с посадочным модулем Vikram. 20−21 сентября закончится срок пребывания модуля в зоне, где его ещё можно активировать с помощью солнечных батарей, сообщает 12 сентября газета The Times of India.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) включилось в борьбу за восстановление связи с индийским посадочным лунным модулем. Связь с ним пропала 7 сентября, незадолго до посадки на поверхность спутника Земли. По согласованию с ISRO американцы отправляют сигналы модулю через свои станции дальней космической связи.

Такое живое участие американцев в поисках аппарата носит не вполне бескорыстный характер: NASA ожидает получить информацию с носителя Chandrayaan-2, который пребывает на лунной орбите. Это 3D-карты лунной поверхности в районе Южного полюса, куда американцы планируют оправить пилотируемую экспедицию в 2024 году.

Кроме того, на «Викраме» стоит лазерная отражательная решетка NASA, предназначенная зафиксировать точное место посадки и обеспечить точный расчёт расстояния между Землей и Луной, что должно способствовать более чёткому планированию будущих лунных программ Агентства.

Следует учесть, что в перспективных планах Китая — создание на том же Южном полюсе Луны исследовательского центра. Америка не желает проиграть эту гонку, пишет газета. Сейчас бюджет NASA составляет $21,5 млрд, но администрация Дональда Трампа ищет дополнительно $1,6 млрд для финансирования возвращения американцев на Луну.