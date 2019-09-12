Москва, , 14:28 — REGNUM В августе 2019 года в России было продано 273 новых автомобиля китайской автокомпании Changan, что на 8% меньше, чем было реализовано годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Changan Motors Rus.

Всего за восемь месяцев 2019 года модели Changan приобрели 997 российских автолюбителей — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером продаж по итогам последнего месяца лета в модельном ряду китайского бренда стал кроссовер Changan CS35 Plus. Его продажи на автомобильном рынке России начались в начале августа 2019 года.

CS35 Plus имеет дистанционный запуск мотора. Кроме того, в салоне авто есть мультимедийная система с дисплеем размером 10.25 дюйма, круиз-контроль и автоматическая трансмиссия Aisin третьего поколения.

Цена самой дешёвой версии авто (с учётом акций) начинается от 969,9 тыс. рублей.

Напомним, компания Changan закрыла последний автомобильный завод в Липецкой области. В компании заявили, что ничего уже не собирают на территории РФ. Всё своё производство автокомпания разместила в Китае.

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