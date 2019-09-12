Пекин, , 13:37 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely назвал свой новый компактный паркетник с необычным дизайном Icon. Кроме того, китайский концерн опубликовал тизеры своей модели.

Geely Icon Njcar

Дизайн кроссовера схож с прототипом, премьера которого состоялась весной 2018 года в Пекине. У новинки двухуровневая оптика и бамперы, как у концепта. Особенно эффектно выглядит «парящая» крыша, а «искры» размещённые по бокам кузова авто придают модели выразительность. Кроме того, автопроизводитель снабдил топовые модификации кроссовера выдвижными дверными ручками.

По предварительным данным, паркетник построен на платформе BMA. Её разрабатывали специалисты компании Volvo.

В качестве силового агрегата у Geely Icon установлена 177-сильная «турботройка» рабочим объемом 1,5 литра, созданная при участии компании Volvo. Сообщается, что мотор будет работать с 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением. Привод у авто только передний.

Продажи Geely Icon стартуют на китайском авторынке в 2019 году.

Напомним, за август 2019 года в России было реализовано 716 моделей Geely, что на 134% больше, чем в августе 2018 года. Всего за семь месяцев 2019 года продажи машин китайского бренда увеличились на 251,8%. до 5538 автомобилей.

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