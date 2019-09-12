Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Эксперты по безопасности компании Wandera провели эксперимент, опровергший тотальную слежку через смартфон, сообщает сайт компании.

Исследователи использовали как смартфоны, так и айфоны в своём эксперименте. В течении 30 минут в «аудиокомнате» прокручивали ролики о корме для домашних животных, а в «тихой комнате» находилась контрольная группа устройств.

Изучив результаты, эксперты не обнаружили никаких признаков того, что телефоны активируют микрофон или передают данные в ответ на звук. Изменения потребления данных и заряда батареи были минимальными, и в большинстве случаев изменений не было вообще. После тестов исследователи не увидели никакой рекламы корма для домашних животных.

Также был сделан вывод, что постоянная запись разговоров и загрузка в облако не происходит ни в одном из случаев.

Однако, отмечают эксперты, реальность такова, что рекламодателям не нужно слушать наши разговоры, потому что у них есть другие способы коммерческой идентификации пользователей. Данные о местоположении, поведение при просмотре, IP-адреса, пиксели отслеживания и профили в социальных сетях предоставляют более чем достаточно информации, чтобы предсказать, что мы думаем о покупке.

Гиганты сетевой индустрии — Google, Facebook и Amazon — знают о нас так много, что, используя высокоэффективные алгоритмы и широкий спектр данных, могут точно предугадать наши интересы и желания.

И только потому, что эти основные рекламные платформы, как показал эксперимент, не шпионят за нами через микрофон, не стоит думать, что никто не может за нами следить.

Эксперты Wandera напоминают, что существует множество случаев кибератак, когда хакеры могут взять под контроль камеру пользователя и микрофон. В связи с этим можно вспомнить WhatsApp, которая позволяла злоумышленникам устанавливать шпионские программы на устройство, просто делая вызов WhatsApp.

В прошлом году Wandera обнаружила вспышку вредоносного ПО RedDrop, во время которой десятки приложений установили опасные шпионские программы, которые собирали конфиденциальные пользовательские данные, включая аудио, фотографии, контакты, файлы и многое другое.