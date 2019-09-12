Варшава, , 12:48 — REGNUM В интернете 10 сентября был опубликован рекламный ролик польского барражирующего боеприпаса Giez WARble Fly. Барражирующий боеприпас представляет собой беспилотник-камикадзе, дрон одноразового действия, оснащённый зарядом взрывчатого вещества.

На видео показан старт боеприпаса, его полёт и поражение микроавтобуса. Отмечается отличие польского боеприпаса от аналогов из других стран. Его оснащение может меняться в зависимости от боевой задачи. В наличии есть пять вариантов боевой части дрона: противопехотный, противотанковый, вакуумный объёмного взрыва, тренировочный и холостой.

Барражирующий боеприпас Giez WARble Fly переносится одним человеком. Запуск производится из пусковой установки в виде трубы. Пусковая установка внешне чем-то напоминает миномёт. Размах крыльев БПЛА составляет 1,6 метра. Максимальная скорость полёта достигает 150 километров в час. Дальность действия боеприпаса — в радиусе 5−10 километров.

Следует заметить, что в настоящее время идёт масштабная программа перевооружения польских вооружённых сил. На неё в течение десяти лет планируется потратить около 48,8 миллиарда долларов. Соответствующий план был принят министром обороны Польши в конце февраля 2019 года.

ИА REGNUM ранее сообщало об одобрении властями США поставки Польше 32 истребителей-невидимок F-35.