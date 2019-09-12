Тольятти, Самарская область, , 12:53 — REGNUM На тольяттинском автозаводе для того, чтобы остановить течь масла в автомобилях, были внесены изменение в конструкцию механических коробок передач. Об этом сообщает интернет издание «За рулем».

Улучшенные коробки передач теперь будут устанавливаться на модели ВАЗ-2180, ВАЗ-2181 и ВАЗ 2182.

Ранее проблема течи масла проявлялась на многих агрегатах. Чтобы её решить, специалисты автокомпании добавили рёбра жесткости возле маслосливного отверстия картера. Сообщается, что этими коробками оснащаются: Vesta, Granta, Xray и Largus.

При испытаниях автомобиля с жестким картером течь масла по привалочным плоскостям прекратилась.

Напомним, в дилерских салонах АвтоВАЗа появилась 106-сильная Lada Granta Drive Active с «механической» и «автоматической» коробкой передач. Авто доступно для заказа.

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