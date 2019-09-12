Пекин, , 12:24 — REGNUM Руководитель подразделения Honor компании Huawei Чжао Мин заявил, что возглавляемый им бренд является ведущим на российском рынке. Об этом 12 сентября сообщил официальный сайт Huawei Central.

Мин отметил, что смартфоны Honor заняли первое место в рейтинге продаж. Он также добавил, что марка стала очень популярна среди молодежи.

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Напомним, в июле 2019 года Huawei вывела на российский рынок смартфон Honor 20 Pro. Ранее Чжао Мин сообщил, что Honor готовится к выпуску нового смартфона Vera30 с поддержкой 5G на базе процессора Kirin 990. Ожидается, что устройство поступит в продажу в конце 2019 года.

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