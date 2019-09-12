Москва, , 12:27 — REGNUM Хэтчбек Scala на российском авторынке можно не ждать, заявил руководитель филиала Skoda в России Ян Прохазка в интервью изданию «За рулем».

Прохазка пояснил, что модель Scala спроектирована специально для западных рынков. Зато в 2020 году в России появится Rapid второго поколения в кузове лифтбек, добавил он.

«Тут важно отметить, что он проектируется исключительно под ваших соотечественников и будет продаваться только у вас. Ну, может, еще в пару стран наладим поставки», — отметил глава российского филиала Skoda.

Он также сообщил, что в обозримом будущем все европейские модели получат версии с электрическим агрегатом

Напомним, продажи новых автомобилей Skoda на российском рынке в августе 2019 года составили 7007 единиц. Это на 3,9% больше, чем в августе 2018 года. Причём в январе — августе 2019 года реализация новых машин чешской марки в РФ составила 54 142 штуки — на 8,9% больше, чем годом ранее.

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