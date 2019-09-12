Москва, , 12:08 — REGNUM Компания Mail.ru Group объявила о запуске нового мессенджера MyTeam. Об этом 12 сентября сообщил портал VC.

MyTeam представляет собой корпоративный мессенджер, который, как заявляют разработчики, вместе со своими другими особенностями способен предотвратить утечку информации.

Доступ к данным компании, размещенным в системе, есть только у её сотрудников, при этом мессенджер в автоматическом режиме исключает пользователей, уволившихся из компании. Пользоваться MyTeam можно как при помощи браузера, так и скачав соответствующее приложение для ПК, а также устройств под управлением Android, iOS, macOS.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в конце 2019 года Mail.ru Group планирует запустить собственный магазин видеоигр. Модель взаимодействия с разработчиками будет такой же, как у Steam: 70% от дохода будут получать разработчики, а 30% будет отходить магазину.

Читайте ранее в этом сюжете: MY.GAMES Store: Mail.Ru Group запустит магазин видеоигр в конце 2019 года