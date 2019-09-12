Токио, , 12:02 — REGNUM Компания Honda в рамках своей стратегии «Electric Vision» к 2025 году планирует электрифицировать весь объём реализуемых в Европе машин. Об этом сообщает пресс-служба японской марки.

Выпуск гибридного CR-V Hybrid стал первым этапом реализации этого плана. Следом за этим электрокаром стартует серийное производства электрического Honda e. Далее в 2020 году на европейском рынке появится новое поколение Jazz.

Стоит отметить, что на автосалоне во Франкфурте автокомпания Honda уже представила серийную версию Honda нового поколения, имеющую запас хода до 220 км.

Напомним, компания Honda планирует создать для своих новых электрических автомобилей новую платформу, которая поможет увеличить их запас хода. Автопроизводитель хочет увеличить запас хода электрических моделей до 500 км.

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