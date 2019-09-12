Франкфурт-на-Майне, Германия, , 11:10 — REGNUM Китайская автокомпания Great Wall привезла на автосалон во Франкфурте премиальный пятиместный электрокроссовер Wey-S. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Представленное авто является концептом, по мотивам которого будет изготовлен кроссовер VV5 второго поколения.

Концепт построен на платформе, которая была специально создана для будущих электрокаров китайского бренда. В движение Wey-S приводят два электромотора, расположенные на осях автомобиля. Привод электрокара имеет формулу 4×4. Суммарная максимальная мощность электрического автомобиля составляет 354 «лошадей». С 0 до 100 км/ч авто набирает за 4,9 секунды. Информации о батарее пока нет, однако известно, что на одной зарядке кроссовер может проехать 400 км.

Напомним, в конце августа 2019 года компания Great Wall отправила первую партию подержанных машин из китайского города Тяньцзиня в страны Африки и Азии.

Читайте также: Компания Great Wall представила пикап P-Series