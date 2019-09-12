Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla запатентовал кон­струкцию дворников, которые очищают всю поверхность лобового стекла. Об этом сообщили в автокомпании.

В конструкции инновационных дворников нет жёсткого крепле­ния. Сам дворник расположен вертикально и движется по направ­ляющим под воздей­ствием магнитного поля вдоль стекла от одной стойки ветро­вого стекла к другой.

Сообщается, что данное конструкторское решение уменьшит энергозатраты электрокара. Кроме того, новые дворники смогут более качественно очищать ветровое стекло.

Однако неизвестно, как будут защи­щены направ­ляющие от непогоды и мусора.

Напомним, Эми Дэнсби из американского штата Техас вживила себе в руку RFID-чип для открывания своего электромобиля — Tesla Model 3. Она самостоятельно вскрыла пластиковую карту от Tesla. Затем с помощью растворителя извлекла из неё чип. Далее RFID-чип был помещен в специальный биополимер, в котором чип и был введён под кожу.

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