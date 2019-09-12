Москва, , 09:58 — REGNUM На XVI международной выставке Comtrans-2019 в Москве определили лучшие коммерческие машины в России. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Победителем конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России» в номинации «Грузовик» стал американский тягач Ford Trucks F-MAX, который появился на авторынке России в 2019 году. Второе место в этой номинации заняла модель «Урал NEXT» (6×4). Третье место среди лучших грузовых машин у IVECO Strails NP 460.

Напомним, в ходе выставки Comtrans-2019 глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2019 году производство легковушек и машин сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) в России может вырасти максимум на 1,5%.

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