Нур-Султан, , 09:30 — REGNUM В августе 2019 года реализация новых легковых и легких коммерческих машин в Казахстане составила 6070 единиц, что на 15,3% больше, чем в августе 2018 года. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Всего с января по август 2019 года на казахстанском авторынке было куплено 43 289 новых авто. Это на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причём наибольшим спросом пользуются машины казахстанского производства. Их доля в автомобильном рынке составляет 56,7%.

Первое место на автомобильном рынке Казахстана в августе занял российский бренд Lada. Машины этой компании за месяц приобрели 1377 автолюбителей — на 14% больше, чем в прошлом году. На второй строчке машины южнокорейской компании Hyundai. Их в августе приобрели 1269 покупателей. Здесь рост составил 72%. Тройку лидеров замыкает японская Toyota. Модели этой марки разошлись тиражом в 1254 единицы, что на 1% меньше, чем в 2018 году.

Напомним, на автопредприятии «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане началась серийная сборка китайских пикапов JAC T6. Они изготавливаются специально для России. Модель будет представлена на российском автомобильном рынке в двух комплектациях: с бензиновым и дизельным четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом.

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