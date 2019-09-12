Тайюань , Китай, , 09:23 — REGNUM Китай вывел на запланированные орбиты один спутник для изучения природных ресурсов и два малых спутника с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Все спутники были запущены ракетой-носителем «Чанчжэн-4В» в 11:26 по Пекину 12 сентября. Ресурсный спутник ZY-1 02D будет предоставлять наблюдательные данные о залежах природных ресурсов, экологической обстановке, а также климатических и погодных изменениях.

Один из двух малых спутников BNU-1, запущенных в то же время ракетой, принадлежит Пекинскому педагогическому университету, а второй — Шанхайской частной космической технологической компании.

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