Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам августа 2019 года «ГАЗон NEXT» стал лидером российского авторынка грузовиков. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За месяц продажи модели «ГАЗон NEXT» составили 569 штук. На второй строчке расположился бывший лидер рынка — КАМАЗ-43 118. Он в прошлом месяце был продан в количестве 512 единиц. Тройку лидеров в рейтинге замыкает КАМАЗ-5490. Его предпочли приобрести 479 покупателей.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно КАМАЗ-65 115 (465 ед.) и MAN TGS (266 ед.).

Всего в августе 2019 года в России было продано 6,6 тыс. новых грузовых автомобилей.

Напомним, самым покупаемым иностранным грузовым автомобилем в России по итогам января-июля 2019 года стал Volvo FH. За семь месяцев 2019 года на авторынке РФ его купили 2197 человек.

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