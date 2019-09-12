Ярославль, , 08:01 — REGNUM Спортивный автомобиль, спроектированный и собранный студентами Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ), впервые прошел испытания на автодроме. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В ходе экспериментальных заездов создатели спорткара проверяли его возможности в разгоне, управляемость при прохождении поворотов разной кривизны, «змейки», надежность конструкции в жестких режимах. Тесты продемонстрировали высокие ездовые характеристики машины и хорошие эксплуатационные показатели.

Болид «Формула ЯГТУ 2019» — проект разработки спортивного автомобиля, реализованный в ярославском политехе. Студентами был проведен расчет технических характеристик, создана цифровая модель и проведены виртуальные испытания.

Автомобиль выполнен на сварной пространственной раме, подвеска — двойные А-образные рычаги. Масса аппарата в снаряженном состоянии составляет 450 кг, расчетная скорость, которую обеспечивает двигатель с электронным впрыском мощностью 100 л. с., — 230 км/ч. Машина имеет задний привод, гидравлические, дисковые тормоза. В настоящее время студенты вуза разрабатывают второй болид, который создается под регламент международных соревнований Formula Student SAE.

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