Вашингтон, , 07:44 — REGNUM В армию Соединённых Штатов поступят макеты автомата Калашникова, которые имитируют стрельбу. Соответствующая заявка размещена министерством армии США.

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Всего в рамках поставок учебного вооружения планируется закупить пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня, сообщает RT. Кроме того, в списке тендера указаны и две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года ответственное за закупки подразделение министерства обороны Соединённых Штатов разместило заявку на приобретение боеприпасов для российского оружия, которое не использует Североатлантический альянс. Так, в списке — патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

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