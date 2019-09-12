Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Все проведённые испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной двигательной установкой до сих пор оказывались неудачными, так как во всех случаях ядерная энергоустановка ракет не смогла запуститься. Так, это могло иметь отношение к ЧП под Северодвинском. К таким выводам пришли собеседники американского телеканала CNBC.

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По данным источников телеканала, испытания крылатой ракеты проводились пять раз — четыре в период между ноябрём 2017 года и февралём 2018 года, ещё один уже в 2019 года. При этом, как установила разведка США, самый продолжительный полёт превысил две минуты. За это время образец преодолел расстояние 35,4 км. Самый короткий длился четыре секунды. Ракете удалось пролететь всего немногим более 8 км.

Однако, утверждают в американской разведке, несмотря на неудачи во время испытаний, Россия готова инвестировать в оружие такого масштаба, считают эксперты по национальной безопасности, и российские крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник» будут готовы уже в течение ближайших шести лет. Как вооружение в российскую армию они могут поступить в 2025 году, предполагают собеседники телеканала.

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Напомним, 8 августа на полигоне под Северодвинском произошёл взрыв, в результате которого погибли пятеро сотрудников «Росатома». Американские сепцслужбы посчитали, что взрыв был связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля стало известно, что отечественные специалисты совершенствуют конструкцию крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» с учётом новых требований, экспериментальные образцы готовят к лётным испытаниям.