Москва, , 23:46 — REGNUM Как это обычно бывает, после представления новых моделей гаджетов от американской компании Apple цены на старые модели iPhone резко снизились, в том числе и в России.

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Накануне в штаб-квартире Apple в Купертино (США, штат Калифорния) был представлен новый iPhone 11 и его модификации.

Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.

Если на старте продаж в 2017 году 64-гигабайтные версии iPhone 8 и 8 Plus стоили 57 и 65 тысяч рублей соответственно, то уже в 2018 году за них просили 53 тысячи и 61 тысячу рублей соответственно.

Теперь же 64-гигабайтная версия iPhone 8 стоит 40 тыс. рублей. iPhone 8 Plus стоит 45 тыс. рублей.

Прошлогодний iPhone XR, который в 2018 году стоил 65 тыс. рублей, теперь оценивается в 50 тыс.