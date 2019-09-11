Пекин, , 23:39 — REGNUM Китай построит для Таиланда десантный вертолетоносный корабль-док проекта 071Е, сообщает 11 сентября интернет-портал «Военное обозрение».

Десантный вертолётоносный корабль-док Simon Ghesquiere / Marine Nationale

Контракт между ВМС Таиланда и китайской судостроительной корпорацией China Shipbuilding State Corporation (CSSC) был подписан в Пекине 9 сентября.

Общая сумма контракта составляет $130 млн. Сроки выполнения заказа не сообщались.

Постройка корабля будет осуществляться на судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard в Шанхае.

Стоит отметить, что в составе ВМС Китая уже есть шесть десантных вертолётоносцев докового типа Kunlunshan проекта 071, и готовятся вступить в строй еще два таких корабля.

Корабли длиной 210 метров способны нести четыре вертолёта Z-8 и два десантных катера на воздушной подушке проекта 726. Они предназначены для высадки десантов, выполнения роли плавучих госпиталей или маневренных командных центров.

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