Анкара, , 17:08 — REGNUM Турецкая компания Roketsan планирует осуществить в ноябре 2019 года провести первые испытания своей противокорабельной ракеты Atmaca («Ястреб»), сообщает 11 сентября Naval News со ссылкой на заявление представителя компании на военной выставке DSEI 2019, проходящей в Лондоне.

По данным СМИ, первый морской запуск новой ракеты должен быть произведен с корвета ВМС Турции Kinaliada, построенного в Стамбуле два года назад и готовящегося к передаче турецким военным.

По утверждению компании-разработчика, главным заказчиком этих ракет станет военно-морской флот Турции, поэтому зарубежные заказы пока не обсуждаются.

Уточняется, что Atmaca относится к дозвуковым противокорабельным ракетам, летящим к цели на предельно малых высотах. Утверждается, что ракета с 250-кг боевой частью способна поражать надводные и береговые цели на расстоянии свыше 220 км, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия.

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