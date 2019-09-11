Алабама, США, , 16:04 — REGNUM Прошли испытания американского робота QinetiQ Titan, в ходе которых он выполнил стрельбу из ПТУР Javelin. Стрельбы были проведены 10 сентября 2019 года на полигоне Редстоун сухопутных войск США в штате Алабама. Об этом пишет американское издание Breaking Defense.

Робот QinetiQ Titan представляет собой гусеничную универсальную платформу весом 1400 килограмм. Ранее она использовалась для перевозки грузов пехотными подразделениями. Её грузоподъёмность до 700 килограмм, максимальная скорость по шоссе — до 50 километров в час. Универсальность платформы позволяет устанавливать на неё вооружение с дистанционным управлением. Что и было сделано.

В данном случае была смонтирована модифицированная стандартная установка CROWS-J Javelin, которая устанавливается на боевых машинах Stryker с колёсной формулой 8×8.

В ходе испытаний QinetiQ Titan произвёл несколько выстрелов. Оператор осуществлял управление комплексом ПТУР дистанционно. Испытания признаны успешными. Их основной задачей была демонстрация возможной концепции ведения боевых действий будущего.

У американских военных сформировалось мнение, что пока нет необходимости создавать дистанционно управляемый танк «Абрамс», но использовать в привязке к танкам или боевым машинам пехоты боевых роботов с дистанционно управляемым вооружением, таких как QinetiQ Titan, было бы перспективно.

Сухопутные войска США планируют в 2021—2023 годах провести крупные эксперименты с роботизированными боевыми машинами, чтобы принять решение о концепции их дальнейшего использования в войне будущего.