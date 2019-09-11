Франкфурт-на-Майне, Германия, , 16:05 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне во Франкфурте новый i10. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, обновленная модель автомобиля была спроектирована, разработана и изготовлена в Европе. Известно, что i10 нового поколения поступит в продажу в первом квартале 2020 года.

Стоит отметить, что автомобиль стал на 20 мм шире (1680 мм) и на столько же ниже (1480 мм). Также новый хэтчбек имеет увеличенную колесную базу (2425 мм).

Под капотом скрывается базовый трехцилиндровый агрегат 1.0 MPi, выдающий 67 л. с., либо 1.2 MPi дефорсированный до 84 л. с.

Кроме того, у авто есть система предотвращения фронтального столкновения, система удержания полосы движения, система помощи при экстренном торможении, система контроля усталости водителя.

Также южнокорейская компания представила модификацию i10 N Line. Известно, что данный автомобиль также появится на рынке Европы в первой половине 2020 года.

Под капотом версии N Line скрывается турбомотор — трехцилиндровый агрегат 1.0 T-GDi мощностью 100 л. с., либо 1.2 MPi мощностью 84 л. с.