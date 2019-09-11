Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Техасская компания Traxxas создала радиоуправляемый вездеход Mercedes-Benz G63 6×6, который может стать не только самым крутым авто марки, но и среди всех других автопроизводителей. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Модель, стоимостью более 1 млн долларов США (около 65,4 млн рублей), имеет шестиколесный привод для преодоления препятствий. Вездеход создан на новой платформе TRX-6™. Шесть ведущих колес, три дифференциала с дистанционным запиранием T-Lock™, портальные мосты, высокая и низкая передача, шесть алюминиевых амортизаторов для длинных поездок и кузов с яркой светодиодной подсветкой делают этот вездеход самым крутым авто в истории бренда.

Сообщается, что углы въезда и съезда автомобиля составляют соответственно 60 и 55 градусов. Модель может преодолевать песчаные дюны и скалы. Электрическая трансмиссия работает в режимах Sport, Race, Training, Trail и Crawl.

Напомним, в начале сентября 2019 года стало известно, что тюнинг-ателье Posaidon модернизировало мотор Mercedes-AMG GT R, увеличив мощность авто с 585 л. с. до 880 л. с. Таким образом, обновлённая модель, основанная на трековой R-версии, стала самой мощной GT.

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