Москва, , 13:24 — REGNUM Специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова разработали метод повышения достоверности определения тяги двигателя во время полёта самолёта, сообщает 11 сентября пресс-служба Национального исследовательского центра «Институт имени Н.Е. Жуковского».

Самолет confused_me

В рамках научно-технической работы в ЦИАМ представили решение, позволяющее использовать «тяговые возможности» двигателя по максимуму. По словам учёных, во время полёта воздушного судна измеряется не так много параметров работы силовой установки. К таковым относятся расход топлива, частота вращения валов, некоторые другие. Предложенный в институте способ предполагает использование измеренных значений для оценки основного параметра двигателя — его тяги.

Как пояснил кандидат технических наук, начальник сектора ЦИАМ Юрий Эзрохи, первые работы в этом направлении начались примерно десять лет назад, и тогда предложения исследователей касались идеализированных условий работы двигателя. С течением времени инженеры научились просчитывать параметры работы силовой установки в условиях неоднородного потока на входе в двигатель.

Таким образом, техническое решение, на которое недавно получен патент, посвящено более корректному определению в полете тяги двигателя, который работает в реальных условиях неоднородного потока на входе. Кроме того, специалисты ЦИАМ предложили способ регулирования такого двигателя — методика позволяет в наибольшей степени компенсировать возможные недоборы этого параметра.

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