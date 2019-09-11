Москва, , 13:17 — REGNUM По итогам семи месяцев 2019 года количество ввезённых в Россию автомобилей составило 171,2 тыс. единиц, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей на 23,7%, легковых автомобилей — на 5,4%», — говорится в отчёте ФТС.

Всего за отчетный период в РФ было ввезено легковых машин на сумму порядка 4,5 млрд долларов (около 294,4 млрд рублей). При этом только за июль в нашу страну было ввезено 27,5 тыс. автомобилей на сумму 724,1 млн долларов (около 47,4 млрд рублей).

Импорт грузовиков в Россию в январе-июле составил 16,2 тыс. машин. Их суммарная стоимость составляет порядка 1,2 млрд долларов (около 78,5 млрд рублей). В июле в РФ было импортировано 2,5 тыс. грузовых машин на 147,6 млн долларов (около 9,7 млрд рублей).

Напомним, в 2019 году количество поставляемых в Армению автомобилей резко увеличилось. Это связано с тем, что в 2020 году таможенные пошлины на ввоз авто резко вырастут. Граждане Армении импортируют машины из Германии, Японии, Соединённых Штатов, Южной Кореи и других стран.

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